Al via la Settimana europea delle regioni e delle città 2021: ultima possibilità per iscriversi

Da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre Bruxelles ospiterà la Settimana europea delle regioni e delle città 2021 (#EURegionsWeek), il più grande evento annuale dedicato alla politica di coesione.

Elisa Ferreira, Commissaria europea per la Coesione e le riforme, ha dichiarato: "Sono lieta che possiamo incontrarci di nuovo online e di persona per scambiare idee, riflettere insieme sul ruolo cruciale della coesione e promuovere l'apprendimento in materia di politiche e le migliori pratiche con attori di tutta l'UE, come è avvenuto negli ultimi 18 anni."

La #EURegionsWeek 2021 ospiterà 300 sessioni, con quasi 850 oratori provenienti da tutta l'UE e non solo, 365 ore di conferenze interattive, oltre 100 videoclip e 30 stand per presentare storie e testimonianze di progetti sul campo. Con il motto "Insieme per la ripresa", il programma di quest'anno verte su quattro temi: coesione, transizione verde, transizione digitale e impegno dei cittadini.

La #EURegionsWeek sarà inaugurata dalla Commissaria Ferreira e dal Presidente del Comitato europeo delle regioni, Apostolos Tzitzikostas, in occasione di una conferenza stampa che si terrà l’11 ottobre alle ore 11. È ancora possibile iscriversi sul sito web dell'evento.