Addio a Riccardo: il vercellese piange un giovane papà di soli 29 anni

Cigliano e diversi centri del vercellese sono sgomenti per la morte di un giovane papà, Riccardo Firrarello, 29 anni appena. Era stato studente al Cavour di Vercelli ed era molto conosciuto in ambito sportivo per aver militato in numerose società calcistiche del territorio: dalla Berretti della Pro Vercelli Vercelli, alla Crescentinese agli Orizzonti United di Cigliano.

Grandissimo il cordoglio: la sua morte ha sconvolto i tantissimi amici che, in queste ore, si stanno stringendo alla giovane compagna e alla bimba costrette ad affrontare questo dolorosissimo distacco.

Ragazzo gentile, educato, dal grande sorriso, amante delle cose semplici e della genuinità, Riky, come tanti lo chiamavano, lascia un grandissimo vuoto. «Mi ai lasciato pure tu senza la tua meravigliosa simpatia, la tua educazione, e gli abbracci... - ricorda commosso un amico -. Ogni volta che ci vedevamo i nostri occhi sembravano cristalli illuminati della gioia, ora questi momenti mi rimangono ricordi. E’ anche difficile incontrare una persona come te per discutere come facevamo io e te, perché eri un fratello davvero speciale».