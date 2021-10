Petsfestival 2021: l’acquariologia è di casa

Il settore acquari a Petsfestival torna prepotentemente alla ribalta per la gioia di tutti gli appassionati occupando un’area importante del padiglione 2 che ospita l’intero evento. Dopo il Covid e dopo la crisi strisciante che spunta ciclicamente fuori qua e là - chiaramente non riferita al settore pet - in molti erano pronti a profetizzare il declino di un settore forse non proprio alla portata di tutti. Ma uno spettacolare colpo di reni ha richiamato a raccolta appassionati di specie d’acqua dolce, marina, coralli, laghetti e piante acquatiche, solo per citarne qualche aspetto che incontreranno allevatori, produttori, dettaglianti pronti, anzi prontissimi, a presentare e vendere tutte le ultime novità.

Moltissime anche le conferenze, con temi di rilevanza nazionale e internazionale fino ad arrivare al monitoraggio e alla gestione delle specie di importazione, con focus su paesi Colombia e Thailandia da sempre al centro della passione di molti acquariofili.

In campo anche molte associazioni che, oltre ad allestire un proprio spazio espositivo, danno appuntamento a tutti: neofiti, vecchi lupi “di acquario”, curiosi che si avvicinano a questo affascinante mondo in punta di piedi, cercando di allestire la prima indimenticabile vasca.

Nell’elenco espositori di Petfestival, scorrendo nell’area acquari, si possono vedere tutte le presenzze, con indicazione delle specie e dei prodotti.

E allora, che si tratti mastodontici Discus o di microscopiche Cardine, i gamberetti lunghi solo qualche millimetro, che si parli coralli o di mangrovia, tutti potranno trovare il loro spunto di interesse. E come già è stato detto, e felicemente apprezzato, tutti vi aspettano “a pinne aperte”.

Appuntamento a Petsfestival, 16/17 ottobre, a CremonaFiere dove l’acquariologia da spettacolo: un evento nell’evento.

Vi aspettiamo.





Per info e contatti: https://petsfestival.eu/





Per i biglietti clicca qui: biglietteria online