Il Ministero: «Terza dose per over 60 e fragili»

Terza dose per tutti i 'fragili' e per gli over 60. E' quanto stabilisce una circolare del ministero della Salute che avvia così la somministrazione del 'booster' per queste fasce di popolazione.

Secondo il ministero quest'ulteriore richiamo dovrà avvenire ad almeno sei mesi di distanza dal secondo richiamo, ma, almeno al momento, non è chiaro se questa nuova indicazione andrà in qualche modo a incidere sul green pass (che vale un anno dalla data della seconda somministrazione).

La decisione avviene mentre sono ancora 8,4 milioni gli italiani che non hanno fatto neppure la prima dose del vaccino anti-Covid (il 15,54% della popolazione vaccinabile) e restano nella fascia di età più critica quasi tre milioni di ultracinquantenni (precisamente 2.987.859) non immunizzati.