Si intrufolano in pizzeria per rubare: messi in fuga dalla reazione del proprietario

Utilizzando una cosiddetta "chiave bulgara" - considerata l'arma degli scassinatori perché permette di creare una sorta di duplicato temporaneo della chiave originale - avevano messo a segno colpi in alcuni negozi e locali della città.

Alla pizzeria Piedigrotta, però, i delinquenti sono stati messi in fuga dalla reazione di uno dei titolari, il conosciutissimo Robert Kennedy Tagliafierro che, sorpreso dalla presenza di due sagome scure intente ad armeggiare attorno alla cassa, ha istintivamente reagito, costringendo i malviventi alla fuga.

A raccontare l'accaduto, con un commentatissimo intervento sui social, è Massimo, il fratello di Robert.

«Erano circa le 4, quando mio fratello, ha sentito un leggero rumore, provenire dalla porta - scrive in un post -: mio fratello, finito il lavoro, si prepara da mangiare con calma, si piazza davanti al televisore, nella sala laterale e sta lì, fino alle prime luci dell'alba. Proprio per il fatto di essere in un'altra sala, non è stato notato dai furfanti. E così, una volta udito il rumore della serratura, si è alzato per andare verso l'entrata della pizzeria, giusto per capire cosa stesse succedendo. Il locale era completamente al buio e mai si sarebbe aspettato di vedere due sagome scure maneggiare con la cassa. A quel punto, gli è uscita un'esclamazione di sorpresa e i due ladri, con uno scatto felino, si sono dileguati verso l'uscita in un battibaleno. Non avendo nulla a portata di mano da tirare loro dietro, è riuscito solo a far partire insulti in dialetto campano».