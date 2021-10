Borgosesia aderisce al sistema move-in sulla circolazione dei veicoli inquinanti

Su tutto il territorio piemontese sono in vigore dal 15 settembre le disposizioni straordinarie approvate dalla Regione Piemonte per limitare il livello d’inquinamento nelle città con più di 10mila abitanti, che prevedono limitazioni alla circolazione degli autoveicoli alimentati benzina (da euro 0 a euro 4), diesel (da euro 0 a euro 2), gpl e metano (da euro 0 a euro1) ogni anno dal 15 settembre fino al 15 aprile dell’anno successivo.

Per quanto riguarda le limitazioni temporanee, invece, occorre far riferimento al cosiddetto semaforo che segnala i ripetuti sforamenti delle soglie di Pm10.

«La normativa che la Regione Piemonte ha adottato, in tandem con la Regione Lombardia, è frutto della consapevolezza che è ormai inevitabile un atteggiamento collettivo responsabile a tutela della qualità dell’aria e dunque della salute pubblica – aggiunge l’Assessore Eleonora Guida – consci del dovere che abbiamo di fare tutti la nostra parte per il futuro del pianeta, siamo anche consapevoli delle difficoltà che i cittadini possono incontrare ad ottemperare a queste indicazioni. Per questo abbiamo aderito a move-in – conclude – che permette di utilizzare gli autoveicoli, pur con l’attenzione a non eccedere negli spostamenti e quindi nella produzione di emissioni inquinanti».