Giornate Fai d'Autunno sulle orme del Milite Ignoto

E' dedicato al tema "Memoria e memorie della Grande Guerra - I cent'anni del Milite Ignoto” la la X edizione delle Giornate d’Autunno, in programma sabato 16 e domenica 17 ottobre. La delegazione vercellese del Fondo Ambiente Italia aderisce alla manifestazione e, con il gruppo Giovani e i "Ciceroni Fai" (oltre una trentina di studenti dell’I.I.S. Lagrangia e del Liceo Scientifico Avogadro ) propone visite guidate in tre luoghi del tutto sconosciuti o solitamente poco accessibili al grande pubblico: la Sala Arti Cavallo della Caserma Scalise (aperta per la prima volta al pubblico): la sala della Biblioteca Agnesiana in Seminario, dove saranno esposti alcuni disegni del pittore vercellese Ferdinando Rossaro legati, per la tematica, al mondo e al ricordo della Grande Guerra; la Casa di don Secondo Pollo (sempre in Seminario Arcivescovile, piano terra), aperta per gentile concessione degli Amici di don Secondo Pollo che cureranno anche le visite guidate.

Le prenotazioni sono obbligatorie con scelta di giorno e orario di visita e devono essere effettuate attraverso www.faiprenotazioni.it prenota il tuo evento (indicare Regione, provincia e data inizio manifestazione, 16 ottobre). Compariranno le tre aperture con le spiegazioni relative.

«Per l'organizzazione di queste giornate - scrive in una nota la presidente Fai, Paoletta Picco - ringraziamo la Società Storica per l’approfondimento della tematica scelta attraverso il volume “Il Vercellese e la Grande Guerra”; monsignor Giuseppe Cavallone rettore del Seminario; lo staff dell’83° Comandante della Scalise, colonnello Marco Javarone; gli Amici di don Secondo Pollo e il Gruppo Alpini di Vercelli presieduti da Piero Medri.