PalaPiacco, Cressano chiede una verifica dei lavori

Richiesta di un sopralluogo tecnico al PalaPiacco da parte del consigliere comunale del Pd, Michele Cressano, commissario della IV Commissione Consigliare che si occupa anche di Lavori pubblici.

«A seguito di numerose comunicazione avute da parte di cittadini in merito alla non corretta esecuzione dei lavori - scrive Cressano - chiede al presidente della IV Commissione che sia convocata la commissione avente come ordine del giorno sopralluogo all’impianto sportivo Palapiacco, con la premura di convocare per tale sopralluogo i direttori lavori e i referenti dell’amministrazione comunale».

Gli interventi interni al PalaPiacco sono stati ultimati la scorsa primavera al termine di un cantiere durato circa un anno e avevano riguardato rifacimento dei servizi, degli impianti, dell'illuminazione, del parquet e della tribune, oltre alla tinteggiatura completa dell'edificio.