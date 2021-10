Torna la Fiera d'Autunno Ascom e debutta il Mercato contadino di Slow Food

Quindicesima edizione, domenica, in viale Garibaldi e piazza Paietta, della Fiera d'autunno - colori e profumi, targata Ascom Vercelli. Una fiera che guarda alla tradizione e alle novità, proponendo le bancarelle di prodotti per la casa, abbigliamento, accessori, fori e casalinghi, ma anche uno spazio per la ristorazione, l'area con i giochi di una volta e un atteso debutto, quello con il Mercato Contadino di Slow Food Vercelli. All'appuntamento, che prosegue fino alle 19,30, si può accedere con green pass.

Come sempre molto gettonata dagli espositori "classici", la Fiera d'Autunno ospiterà anche 15 espositori che, grazie ad Ascom e Slow Food, proporranno i loro prodotti in un'area contrassegnata dalle insegne dell'associazione fondata da Carlo Petrini e dai totem di "Mercato contadino".

A presentare l'appuntamento, insieme al presidente Ascom Tony Bisceglia, ad Alessandro Loqui di Fiva Ascom, all'assessore Mimmo Sabatino, anche Massimo Bignardi, fiduciario della condotta Slow Food di Vercelli.



Al Mercato Contadino saranno presenti cinque presìdi Slow Food piemontesi: riso Gigante Vercelli, cipolla bionda di Cureggio, aglio di Caraglio con gallina bianca di Saluzzo e Castelmagno di montagna; oltre al biodistretto della Baraggia. Ci saranno inoltre: 2 birrifici artigianali, 1 pubblican di birre artigianali, 1 street food di qualità proveniente da Viverone; 1 produttore di salumi; 1 produttore di formaggi caprini; 1 produttore di farine da grani antichi, miele e nocciole; 1 produttore di mirtilli, piccoli frutti e trasformati; 1 produttore di pasta fresca.

Una giornata in cui sarà possibile affiancare allo shopping per la casa e l'abbigliamento anche la scoperta di piccoli produttori di valore che preservano importanti prodotti del territorio piemontese.