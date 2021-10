Asl, alte 11 sospensioni tra il personale non vaccinato

Prosegue l'attività di verifica, da parte dell'Altri Vercelli, in relazione all'adempimento dell'obbligo vaccinale per i dipendenti del settore sanitario. nei giorni scorsi una delibera firmata dalla manager Eva Colombo ha portato alla sospensione di altri 11 dipendenti dell’Asl che non si si sono sottoposti alla vaccinazione contro il covid. Attualmente sono una ventina i dipendenti nei confronti dei quali è stato emesso il provvedimento: tra essi non c'è alcun medico, secondo quanto era emerso nei giorni scorsi, durante l'incontro tra la direzione aziendale e la stampa al quale aveva partecipato anche il presidente dell'Ordine dei medici e direttore di Distretto Germano Giordano.

Complessivamente sono circa una una ventina i lavoratori dipendenti dell’azienda sanitaria sospesi dal loro incarico senza stipendio: potranno essere riammessi qualora provvedessero all'adempimento della vaccinazione o se con il 31 dicembre prossimo, dovessero cambiare le disposizioni previste dalla legge.