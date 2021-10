Medical line consulting diventa sponsor della Pro Vercelli

Sono numerosi gli studi scientifici che confermano i vantaggi dello sport sulla salute. Una costante attività fisica previene ipertensione, ipercolesterolemia e obesità, patologie altamente invalidanti come l'osteoporosi e il rischio di fratture ma anche disturbi muscolo-scheletrici come il mal di schiena.

E’ inoltre dimostrato come il movimento riduca i sintomi di ansia, stress e depressione. La sensibilizzazione alla prevenzione fa parte della mission del Gruppo Medical Line Consulting che dal 2008 è presente su tutto il territorio nazionale offrendo prestazioni sanitarie in Service nell’ambito del SSN e attraverso proprie strutture poliambulatoriali.

Il Gruppo MLC per promuovere lo sport come elemento fondamentale tra i corretti stili di vita per la salute, ha deciso di sostenere la Pro Vercelli, storica squadra del territorio piemontese dove la presenza del gruppo è radicata da molti anni.

L’obiettivo è quello di comunicare al grande pubblico l’importanza dello sport, non solo come elemento di aggregazione e di appartenenza culturale ma anche come cardine per una vita sana e più longeva