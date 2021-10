Un Piano di adattamento ai cambiamenti climatici per la città di Vercelli.

L’alluvione verificatasi in questi giorni tra Piemonte e Liguria è solo una dimostrazione di come il cambiamento climatico indotto dall'uomo stia già influenzando molti eventi meteorologici e climatici in ogni regione del mondo, compresa la nostra città, che ha risentito direttamente negli ultimi anni degli impatti di questo fenomeno, con frequenza crescente. Basti pensare alle recenti alluvioni e tempeste che hanno causato danni ingenti nel territorio. Ciò che è successo nel quartiere Cappuccini o alla Palestra Bertinetti potrebbe capitare ancora, anche in altre zone di Vercelli.

Alla luce di questo, il Partito Democratico nel prossimo consiglio comunale proporrà di avviare i lavori per lo sviluppo di un Piano di adattamento ai cambiamenti climatici della Città di Vercelli, che contenga misure per prevenire le conseguenze degli eventi più estremi, tutelare i luoghi più vulnerabili e, di conseguenza, i cittadini.

La costante crescita dei fenomeni climatici estremi rende infatti necessario l’avvio di una riflessione seria e sistematica, al fine di prevenire dove possibile gli impatti causati da tali eventi, adattando il nostro territorio ai cambiamenti ormai già attuali, e in continua evoluzione, del nostro clima.

L'ultimo report delle Nazioni Unite evidenzia come sia ormai inequivocabile che l'attività umana abbia causato un riscaldamento dell'atmosfera senza precedenti, con una temperatura globale che continuerà ad aumentare almeno fino alla metà del secolo in tutti gli scenari possibili, anche in quelli che vedranno una diminuzione di emissioni. Occorrerà quindi anche lavorare contemporaneamente su azioni di prevenzione e adattamento, realizzando interventi sul territorio per aumentarne la capacità di resistenza ai fenomeni legati al cambiamento climatico.

Un tema centrale per il quale non servono i proclami vuoti di una finta “rivoluzione green” fatta di qualche piantumazione in qualche rotonda, ma occorrono politiche vere e serie, che il Partito Democratico continuerà a promuovere.