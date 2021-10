Corso Bormida, palo della luce si abbatte su un'auto

Insolito incidente, nel pomeriggio, nel parcheggio del supermercato Eurospin di corso Bormida.

Per cause sl vaglio dei tecnici, un palo dell'illuminazione dell'area utilizzata a parcheggio ha ceduto all'improvviso, abbattendosi un'auto in sosta e causando l’interruzione della circolazione.

Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Vercelli con in supporto autoscala e autogrù è intervenuto per occuparsi della messa in sicurezza dell'area.

La caduta ha causato il danneggiamento di un'autovettura e l' interruzione della viabilità ordinaria di corso Bormida ma per fortuna nessun ferito.