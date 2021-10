Cappuccini: rifiuti di ogni genere abbandonati in via Castigliano - FOTO

Tristi cartoline del degrado nella zona delle case Atc del rione Cappuccini. Ancora una volta è la zona di via Castigliano a essere presa di mira da chi abbandona rifiuti di ogni genere nelle aree condimoniali, ma anche negli spazi verdi a pochi metri dalle case.

Materassi, mobili rotti, ma anche vecchi computer, calcinacci, e immondizia varia - insieme al palo dell'illuminazione piegato dal maltermpo di questa estate e mai ripristinato - restituiscono un senso di degrado del complesso che davvero mette tristezza.

Solo poche settimane fa, facendosi portavoce delle richieste dei residenti del complesso, il vice sindaco Massimo Simion aveva chiesto all'Atc di programmare alcune manutenzioni per fermare il degrado degli edifici del rione, che ora rischiano pure di trasformarsi in una discarica a cielo aperto. E questo proprio in uno dei quartieri della città dove la raccolta differenziata viene svolta con le modalità più avanzate.