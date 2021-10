Santhià: Mattia Beccaro, recordman di preferenze, è il vice sindaco

Mattia Beccaro, recordman di preferenze tra i consiglieri eletti, è il nuovo vicesindaco di Santhià.

A ufficializzarlo, nel primo pomeriggio di martedì, la neo sindaca Angela Ariotti, già al lavoro per la composizione della squadra che la affiancherà nel governo di Santhià.

«Per definire il gruppo che costituirà la nuova Giunta - si legge in una nota - si sta ragionando su incarichi e deleghe in funzione delle disponibilità e delle caratteristiche di ciascun futuro consigliere, in armonia con tutto il gruppo. Ma una cosa è certa. Forte dell’impegno dimostrato finora nella precedente legislatura, della crescita personale e professionale dimostrata in questi ultimi 5 anni e delle competenze tecniche e amministrative maturate, non ci sono dubbi nel comunicare che la carica di vicesindaco verrà attribuita a Mattia Beccaro, che a conferma del lavoro svolto fino ad ora ha raggiunto la quota di 498 preferenze».

Da Ariotti e dal tutto il gruppo Impegno per Santhià arriva anche il ringraziamento ai tanti santhiatesi «che ci hanno dato fiducia a questa lista, confermando che ci impegneremo per amministrare al meglio, con attenzione e disponibilità la nostra città, per il bene di tutti».

Già noto fin da prima delle elezioni, invece, il nome del vicesindaco di Gattinara: sarà Daniele Baglione, per dieci anni alla guida del Comune come sindaco, ad affiancare Maria Vittoria Casazza.