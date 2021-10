«Duce cittadino onorario: il Comune ancora non pubblica la delibera»

Riceviamo e pubblichiamo.

Bene ha fatto l'Arcidiocesi di Vercelli che ha opportunamente pubblicato una nota nella quale si dissocia nettamente dal proprio presbitero di Pezzana, don Cesare Caggiula, che improvvidamente aveva dichiarato a La Stampa, a sostegno della conferma della cittadinanza onoraria del paese a Benito Mussolini, che "il duce ci ha insegnato a rispettare i caduti". Dichiarazioni aberranti tanto quelle del Sindaco Stefano Bondesan che delineano come si possa passare sopra bellamente alla più grande e immane tragedia umana, democratica e civile della nostra storia recente.

Nel frattempo il sito del Comune non pubblica ancora la delibera della vergogna che mette nero su bianco, su un documento di una istituzione importante come quella comunale, parole inaccettabili che, riprendendo la nota dell'Arcidiocesi rivolta alle parole del parroco, sono in contrasto "con i valori espressi dalla Repubblica democratica e dalla Carta costituzionale scaturita dalle rovine del lacerante ultimo conflitto mondiale".