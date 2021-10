Gattinara, volti nuovi e conferme tra i banchi del Consiglio comunale

Non mancano i volti nuovi e qualche sorpresa nella composizione del nuovo Consiglio comunale di Gattinara. Tra i consiglieri di maggioranza entrano Daniele Baglione, recordman di preferenze (ben 795), l'ex assessore Elisa Roggia (419 preferenze personali), Luca Caligaris, Denis Cazzadore, Barbara Fanetti, Elisa Tosone, Gianluca Valeri e Maria Grazia Zaffalon. Non ce la fanno l'ex direttore sanitario dell'Asl Gualtiero Canova, Enrico Segatto, Dino Marcolongo e Fulvio Andreoletti.

Con Mariella Goldin (candidata sindaco di “SìAmo Gattinara”), siederanno in Consiglio Francesco Patriarca e Marco Barattino. La lista civica moderata, nata da un'evidente frattura con la maggioranza della quale, per moltissimi anni ha fatto parte proprio Patriarca, è stata un po' la sorpresa delle elezioni gattinaresi.

Infine un seggio per il candidato sindaco Patrizio Petterino: nella sua lista, “La Svolta”, l'unica ad andare in tripla cifra è Laura Filiberti (che ottiene 106 preferenze personali). Fuori i Comunisti di Luigi Zanetta e anche “TuttixGattinara” guidata dal renziano Diego Costanzo. Lo sforzo profuso da quest'ultimo in una campagna elettorale partita con larghissimo anticipo non è servito a far breccia nei gattinaresi.