Maria Vittoria Casazza è la prima donna eletta sindaca a Gattinara

Maria Vittoria Casazza, 70 anni conosciutissima commerciante ora in pensione, è la prima donna eletta sindaco nella storia di Gattinara.

Casazza, alla guida delle lista “Gattinara, uniti si vince”, ha letteralmente sbaragliato la concorrenza staccando di 20 punti percentuali il primo "inseguitore". La lista della neo sindaca ottiene 2.073 voti (il 52,05%) e 8 seggi; al secondo posto la sorpresa Mariella Goldin con 1.287 voti (32,31% dei voti) e 3 seggi in Consiglio; un seggio per "La Svolta" di Patrizio Petterino che ottiene 358 voti (8,99%). Fuori i "Comunisti per Gattinara" (153 voti e 3,84%) e "TuttiXGattinara" (112 voti e 2,81%).