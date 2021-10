Gattinara: Casazza verso la vittoria, ma la sorpresa è Goldin - AGGIORNAMENTO

ORE 16.45 Scrutinio in corso a Gattinara dove, ancora più del (prevedibile) risultato della lista "Uniti si vince", guidata da Maria Vittoria Casazza, che a poco meno di metà scrutinio (4 sezioni su 9) veleggia intorno al 50% dei consensi con 807 voti, soprende la performace di Mariella Goldin che, con la sua "SìAmo Gattinara" è al momento al secondo posto e, con 532 voti, ottiene il 33% dei consensi.

Molto più staccata "La Svolta" lista di centro sinistra che candida a sindaco Patrizio Petterino e che, con 148 voti, si ferma al 9,22%. Lontanissime, per ora, le altre due liste in corsa e, in particolare, "TuttixGattinara" guidata dal coordinatore provinciale Diego Costanzo, che al momento ottiene solo 87 voti.