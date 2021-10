Viola la misura dell'affidamento: 54enne finisce in carcere

Un fine settimana di controlli da parte delle forze dell'ordine: 135 le persone identificate e 31 i veicoli controllati dalla Polizia di Stato.

E, nell'ambito dell'attività, il personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto un 54 enne di origine romena che, sottoposto alla misura alternativa alla pena dell’affidamento ai servizi sociali, aveva violato, a più riprese, gli obblighi di detta misura. Rintracciato all’interno di un bar cittadino, è stato condotto alla locale Casa Circondariale per scontare un residuo pena per reati contro il patrimonio.