Vaccino covid, al via le terze dosi per over 80 e Rsa

Parte oggi, lunedì 4 ottobre la somministrazioni della terza dose di vaccino agli over80 e agli operatori e ospiti delle Rsa.

Il Piemonte, inoltre, dà il via, come prima regione in Italia, anche alla dose aggiuntiva per il personale sanitario. A oggi in regione, ha aderito alla campagna vaccinale circa l’84% dei 4 milioni di persone con più di 12 anni che vi possono accedere. Tra coloro che hanno aderito oltre il 90% ha già completato il ciclo vaccinale. Mancano però quasi 652 mila persone, di cui più di 155 mila over60.

«Un numero che per fortuna si abbassa giorno dopo giorno, ma che resta ancora alto - rilevano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi.