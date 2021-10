Donate al Comune due poltrone per l'allattamento

«Allestire spazi per l’allattamento al seno è un gesto di sensibilità nei confronti delle donne - dichiara il sindaco Andrea Corsaro - abbiamo pensato di creare postazioni comode ed accoglienti che garantiscano la privacy».

Le due nuove poltrone sono state donate da due cittadine Vanna Goddi e Valeria Simonetta, per questo motivo gli spazi saranno in memoria dei loro genitori. Le due vercellesi non sono nuove a gesti di solidarietà nei confronti del prossimo, tanto che lo scorso anno erano nel Gruppo alimentare di via Paggi che ha ricevuto il Premio Bontà 2020.

«L’attenzione nei confronti dei cittadini che si avvicinano ai nostri servizi è massima - dice l’assessore con Delega ai Servizi al Cittadino, Ombretta Olivetti – abbiamo inaugurato oggi la prima poltrona e stiamo pensando di predisporre a breve, sempre in spazi comunali, un nuovo punto dove sarà posizionata la seconda poltrona. Le postazioni così diventerebbero tre, considerato che in via Galileo Ferraris, presso la Biblioteca Ragazzi, da tempo c’è un punto allattamento».