Vercellese: 21 Comuni eleggono il sindaco

Urne aperte per tutta la giornata di domenica (7-23) e fino alle 15 di lunedì in 21 Comuni della provincia chiamati al voto per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. Sono 26.712 gli elettori interessati e tutti risiedono in centri con meno di 15 mila abitanti dove l'elezione di sindaco e Consiglio avviene a turno unico (a meno di un pareggio tra candidati).

Santhià e Gattinara sono i centri più grandi chiamati alle urne: in entrambi i casi i sindaci uscenti (Angelo Cappuccio e Daniele Baglione) hanno completato il doppio mandato elettorale. Quattro i candidati in corsa a Santhià (Angela Ariotti, Gilberto Canova, Alessandro Caprioglio e Biagio Munì), cinque a Gattinara (Maria Vittoria Casazza, Diego Costanzo, Mariella Goldin, Patrizio Petterino e Luigi Zanetta). Gli altri Comuni al voto sono Borgo d’Ale (1 sola lista), Borgo Vercelli (1 sola lista), Valduggia, San Germano (l'unico chiamato al voto anticipato), Fontanetto Po, Arborio, Lozzolo, Prarolo, Postua, Lamporo, Quinto, Greggio, Albano, Cravagliana, Boccioleto, Rossa, Piode, Vocca e Balmuccia (centro con il minor numero di elettori: 90 su 94 residenti).

Per votare occorre presentarsi al seggio con documento di identità valido e tessera elettorale: in caso di smarrimento o di completamento degli spazi per i timbri può esserne richiesta una nuova all'ufficio elettorale comunale.

Si vota crociando crociando il simbolo della lista prescelta; oppure crociando il simbolo della lista e specificando la preferenza per uno o due candidati consiglieri della stessa lista, a patto che uno sia una donna e l’altro un uomo.

Sul versante delle misure anti contagio: al seggio si accede solo con mascherina e dopo aver igienizzato le mani, ma non è assolutamente richiesto il green pass.