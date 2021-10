Primi sindaci verso la riconferma: ad Arborio e Borgo d'Ale già superata la soglia del 40%

Affluenze mediamente in calo, nei centri del vercellese chiamati a eleggere sindaco e consigli comunali. I dati delle 19 raccolti dalla Prefettura segnalano, se confrontati con il 2016, una vistosa "diserzione" in diversi centri del territorio: 20 punti in meno di affluenza ad Arborio, dovuti forse alla presenza di una sola lista in gara. La sindaca uscente, Annalisa Ferrarotti, è comunque ormai prossima alla riconferma: la percentuale di votanti, infatti, è già superiore alla soglia del 40% dei votanti richiesti. Resta da superare lo scoglio delle preferenze: la lista unica, infatti, dovrà in ogni caso raccogliere il voto di almeno la metà degli elettori.

Idem a Borgo d'Ale, dove la soglia del 40% è stata superata di poco (ma c'è comunque tempo anche domani per farla lievitare), e quindi Pier Mauro Andorno si può avviare serenamente verso un secondo mandato.

Fermo al 34% dei votanti, invece, BorgoVercelli: il sindaco Mario Demagistri deve ancora attendere prima di poter considerare la riconferma una missione compiuta. Ancora peggio Prarolo, dove i votanti arrivano appena al 28,74%. Il paese alle porte di Vercelli è il centro che segnala l'affluenza più bassa di tutta la Provincia, ma anche in Valsesia Boccioleto, Cravagliana e Piode sono ampiamente sotto il 40%. La soglia del 40% dei votanti è quella fissata dal ministero per considerare valida l'elezione nel caso venga presentata una lista unica: se non si raggiunge questa soglia il Comune va incontro al commissariamento.

Domenica i seggi chiudono alle 23, mentre lunedì si può votare fino alle 15: la situazione dunque è certamente destinata a evolversi. (cliccando sulla foto il dettaglio delle affluenze, Comune per Comune.