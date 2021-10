Acli Scuola, uno sportello che aiuta a fare le scelte giuste

L'obiettivo è cercare di colmare questa lacuna sull’orientamento con questo tipo di servizio, pensando di più alle persone che abitano nelle periferie rispetto alle città che magari si trovano in condizioni meno agevolate, con meno informazioni e istituti scolastici vicini, cercando anche di capire a cosa sono più portati potenzialmente, se a fare gli ingegneri piuttosto che gli operai quando entreranno nel mondo del lavoro, quindi dirottandoli verso un’istituto professionale piuttosto di un liceo. Il progetto in questione rientra proprio nelle funzioni per cui sono state create le ACLI con l’Assistenza di Prossimità.