Nella giornata di ieri il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il documento proposto dal Partito Democratico, con il quale l’Amministrazione di Vercelli si mostra disponibile a schierarsi in prima linea dalla parte del popolo afghano, rendendosi parte attiva di un percorso condiviso di accoglienza e supporto alle persone. Amministrazione che riconosciamo essersi già mossa in questa direzione da subito, così come comunicatoci dal Sindaco in aula.

Una bella notizia e un bel segnale che è doveroso rimarcare, soprattutto ora, quando, mentre i riflettori si stanno lentamente spegnendo, lo scenario per il popolo afghano potrebbe diventare sempre più complesso.

Nell’esprimere la soddisfazione, non si può però non riflettere anche su una problematica cui assistiamo quotidianamente alla luce del giorno nella nostra città. Flussi di persone, che peraltro provengono proprio da quell’area geografica, che arrivano a Vercelli e si trovano costrette a dormire per terra in Piazza Mazzini per giorni.

Ribadiamo l’appello alle istituzioni perché venga ristabilito un protocollo di intervento in coordinamento con la Regione, perché il tema dell’immigrazione non può essere gestito in assenza di una visione d’insieme e un coordinamento.

E nei prossimi mesi è ipotizzabile che questi flussi possano aumentare, a conferma che le tematiche globali si riflettono sempre più nella nostra vita quotidiana.