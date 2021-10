Scontro nella mattina di venerdì, intorno alle ore 11.15, in strda Asigliano. Due le vetture coinvolte in uno scontro frontale. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Vercelli che si è occupata dell'estrazione di una conducente coinvolta. Fortunatamente non ci sono feriti gravi. Intervenuti sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per gli accertamenti del caso.