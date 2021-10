In un momento storico in cui l'emergenza collegata alla pandemia ha fatto passare in secondo piano molte altre criticità che pure rendono difficile la vita delle persone, il Consiglio comunale dà un segnale di attenzione verso una categoria di persone partricolarmente svantaggiate - soprattutto ora che occorre portare la mascherina in molte situazioni quotidiane - approvando la mozione che fa diventare Vercelli "città della Lis - lingua dei segni".

La mozione sul "Riconoscimento della lingua dei segni - LIs, per la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva", è stata presentata al Consiglio dagli esponenti di Forza Italia Giorgio Malinverni, Gianni Marino, Jose Saggia e dall'assessore Mimmo Sabatino, sulla scorta dei positivi riscontri ricevuti dopo il corso di formazione sulla Lis offerto agli impiegati comunali che svolgono attività di front office per iniziativa delle assessore Gianna Baucero e Ombretta Olivetti.

«Con l'approvazione di questa mozione - spiega Sabatino - ci impegniamo a fare un ulteriore passo avanti nello sforzo di agevolare il più possibile la comunicazione tra tutte le persone». L'Ens, Ente nazionale sordi di Vercelli, ha seguito i lavori del Consiglio nel corso del quale è stato approvato l'atto: l'associazione è presieduta, a livello provinciale, da Salvatore Emma, coadiuvato dal vice presidente Pierangelo Alandi, dal consigliere anziano Raffaella Serchione, che molto si è spesa per questo progetto. Presente anche il consigliere regionale Ens, Ivano Mingotti.