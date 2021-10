Salvarono una famigliola che rischiava di annegare: il "grazie" della città a Foglia e Biscaldi

Ad agosto mentre erano sulle rive della Sesia nella zona del ponte della ferrovia, salvarono padre, madre e una bimba di pochi anni che, in cerca di refrigerio, si erano immersi nelle acque del fiume, rischiando di finire annegati.

Momenti drammatici e concitati, finiti bene grazie all'intervento dei vercellesi Luigi Biscaldi e Ivan Foglia che, insieme a un giovane dell'est, anche lui di passaggio dalla zona, si erano immersi e, rischiando la propria vita, erano riusciti a evitare la tragedia.

Giovedì, su proposta del presidente del Consiglio comunale, Giancarlo Locarni, il sindaco Andrea Corsaro ha consegnato a Biscaldi e Foglia (l'altro uomo non è mai stato rintracciato) due riconoscimenti, a nome dell'Amministrazione e della città, ringraziandoli per l'atto di coraggio e il senso civico mostrati nei confronti di persone che si erano trovate in situazione di pericolo.