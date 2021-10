Liste d'attesa: nell'Asl Vercelli 9700 prestazioni da recuperare entro dicembre

Si fa sentire anche sul vercellese l'effetto covid: sfiorano quota 10mila le prestazioni sanitarie - tra visite specialistiche, esami, interventi chirurgici in day surgery - che la sanità locale si trova a dover smaltire nel giro di pochi mesi.

Una situazione di "emergenza nell'emergenza": perché se è vero che le prestazioni urgenti sono sempre state garantite anche durante i momenti più duri della pandemia, è altrettanto innegabile che visite specialistiche, interventi di cataratta o cicli di terapie fisiatriche rappresentano, per chi le attende, una prestazione non rinviabile a oltranza.

«Nei mesi estivi - spiega il direttore generale dell'Asl Vercelli, Eva Colombo - la nostra direzione sanitaria ha lavorato per quantificare le prestazioni da recuperare e per stilare il piano di recupero». Due le linee di azione: da un lato turni aggiuntivi del personale, con visite e day surgery anche di sabato, dall'altro la possibilità di acquistare parte delle prestazioni dal settore privato accreditato. In questo secondo caso, per il vercellese, si parla di Clinica Santa Rita, Cdc, Centro Diagnostico Ciglianese, Silenziosi operai della Croce.

Per quanto riguarda le prestazioni specialistiche, entro il 31 dicembre l'Asl ne smaltirà internamente 3.840, mentre altre 1.900 saranno girate al privato accreditato con una spesa di 271mila euro. Per gli interventi di day surgery e oculistica, invece, saranno le Chirurgie di Vercelli e Borgosesia a smaltire le 4000 prestazioni da recuperare, con un investimento di 300mila euro.

Le prestazioni monitorate dalla regione sono 59: nella top ten di quelle maggiormente richieste e dunque più difficili da ottenere in tempi rapidi, ci sono le visite neurologiche, quelle cardiologiche e quelle fisiatriche. Il sistema di prenotazione, com'è noto, passa attraverso il Sovracup regionale, uno strumento che, talvolta, non si è dimostrato del tutto efficace nel rispondere alle esigenze dei cittadini. Non sono mancate, in questi mesi, le lamentele di chi si è sentito proporre visite a centinaia di chilometri di distanza.

«Per ovviare a questi problemi - spiega il direttore di Distretto, Germano Giordano - si sta approfondendo un progetto di Quadrante per far sì che ci sia maggiore omogeneità nelle prestazioni, mettere a disposizione le eccedenze per non far spostare il paziente in ospedali».

Inoltre è in fase di creazione un'agenda telematica per fissare consulti e controlli attraverso la telemedicina. «Infine - aggiunge Colombo - si sta potenziando il servizio di sms per ricordare al paziente l'appuntamento e invitarlo a disdire in caso di rinuncia. In un momento di grande richiesta come quello attuale non ci si può permettere di far andare a vuoto neanche un appuntamento».