Le malattie comuni in cane e gatto

Molti di noi hanno in casa un animale domestico come un cane e gatto e sappiamo bene quanto teniamo alla loro salute, per questo motivo abbiamo riportato in questo articolo delle malattie comuni che possono affliggere i nostri piccoli e amici con dei consigli utili su come prevenirle o curarle.

Osteoartrite in cane e gatto

L’osteoartrite, detta anche artrosi, artrite o osteoartrosi, è una malattia degenerativa cronica e progressiva che colpisce le articolazioni.

Questa malattia non colpisce soltanto cani e gatti anziani ma si può riscontrare anche in cuccioli o animali più giovani.

Vediamo le domande più comuni su questa malattia e su come riconoscerla.

Come si sviluppa l’osteoartrite?

L’osteoartrite è la più comune e diffusa malattia dell’apparato scheletrico del cane. Lo sviluppo dell’osteoartrite consiste in una progressiva alterazione della struttura delle cartilagini che avvolgono le ossa all’interno delle articolazioni. Questa fase dell’artrite è accompagnata anche da un’alterazione dei legamenti che circondano l’articolazione, della capsula articolare e del liquido sinoviale. In tutte le fasi di osteoartrite infiammazione sinoviale, danno ossidativo e degenerazione della cartilagine sono sempre presenti, e contribuiscono all’insorgenza del dolore articolare.

Parvovirosi del cane

Il virus che causa gente la parvovirosi canina è il parvovirus del cane (Cpv-2, Canine parvovirus).

Una prima segnalazione di parvovirus canino venne scoperto nel 1978 in America, per poi diffondersi rapidamente nel mondo.

Più in generale, i parvovirus sono dei virus a Dna senza envelope.

Il parvovirus canino è particolarmente resistente nell’ambiente esterno, fino a oltre 1 anno, così come all’azione di disinfettanti e detergenti. Gli ambienti contaminati, infatti, andranno considerati infetti e richiederanno un’attenta igiene ambientale (solitamente, con ipoclorito di sodio, ovvero la “candeggina” diluita opportunamente, come potrà consigliarti di fare il medico veterinario).

L’infezione

La buona notizia è che esiste una vaccinazione efficace contro la parvovirosi canina.

L’altra buona notizia è che tu, come proprietario, potrai proteggere il tuo cane da questa grave malattia, facendolo vaccinare regolarmente.

I cani più suscettibili all’infezione, infatti, sono proprio quelli non vaccinati, in particolare i cuccioli durante la cosiddetta “finestra di vulnerabilità”, ovvero il periodo temporale in cui il cucciolo può essere infettato dal virus di campo, senza essere immunizzato dal vaccino.

Il periodo di incubazione solitamente dura da una a due settimane.

Dopo l’infezione, la manifestazione clinica solitamente si ha dopo 3-7 giorni.

Quali sono i segni clinici di parvovirosi nel cane?

Generalmente, le manifestazioni includono:

febbre

abbattimento

perdita di appetito

vomito

diarrea: tipicamente emorragica e maleodorante

Purtroppo, nelle forme iperacute, soprattutto i cuccioli possono andare incontro a setticemia, ipoglicemia e convulsioni, shock e morte.

Vomito e diarrea in cane a gatto

Solitamente, nell’arco delle prime 12-24 ore, il medico veterinario gestisce vomito e diarrea da causa aspecifica con una semplice terapia di supporto e con dosi ridotte acqua e cibo altamente digeribile. La dieta potrà essere casalinga o commerciale, anche con indicazioni “mirate” per problemi gastroenterici, e sarà possibile in questa fase integrare all’alimentazione degli appositi mangimi complementari, purché il tutto avvenga dietro parere veterinario. Si potrà intervenire anche correggendo la disidratazione mediante fluidoterapia e farmaci, laddove opportuni.

Quando vomito e diarrea non rientrano rapidamente, il medico veterinario potrà procedere a esami di laboratorio o ad altre indagini diagnostiche, che aiutino la ricerca della causa. Si potrà trattare anche di una sintomatologia gastroenterica di pertinenza chirurgica, talvolta: ovviamente, in questi casi la sintomatologia non sarà autolimitante, bensì dovrà essere risolta in sala operatoria (ad esempio, come per ingestione di corpi estranei).

E le forme gastroenteriche croniche?

In seno al gruppo delle malattie infiammatorie intestinali o IBD (intestinal bowel disease) è possibile che il cane o gatto mostrino vomito e diarrea, anoressia e malessere generale persistente o ricorrente. Ne esistono diverse forme e il medico veterinario valuterà la corretta gestione dell’IBD caso per caso (in base a specifiche tecniche anche dal punto di vista istopatologico).