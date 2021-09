Rapina due studenti minacciandoli con le pietre: arrestato un 27enne

Minacciando alcuni studenti con grosse pietre lo ha rapinati del cellulare, creando una situazione di paura tra gli allievi.

Nella giornata di mercoledì i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vercelli hanno arrestato un 27enne per rapina aggravata continuata.

La vicenda parte alle 8.30 quando i carabinieri ricevono una richiesta di intervento da parte di un insegnante delle scuole di via Anadone a Vercelli che segnala la presenza di un uomo che ha derubato alcuni studenti all’ingresso della scuola.

All'arrivo della pattuglia della Sezione Radiomobile emerge che, poco prima, durante l’ingresso degli studenti delle scuole medie, uno dei ragazzi era stato minacciato da un giovane, dalle sembianze straniero, che, tenendo in mano alcune grosse pietre, era riuscito a farsi consegnare il telefono cellulare.

Il ragazzino impaurito aveva obbedito al malfattore per poi correre in classe e raccontare al suo insegnante quanto gli era successo.

I carabinieri, sulla base della descrizione fornita, hanno perlustrato le vie limitrofe alla scuola, rintracciando poco distante un 27enne di origini nordafricane, già noto per altre vicissitudini giudiziarie che lo avevano coinvolto in passato. Lo stesso, alla vista dei militari ha tentato di fuggire a piedi, venendo prontamente raggiunto e bloccato a fatica dagli operanti. In suo possesso è stato ritrovato il telefono cellulare poi restituito allo studente.

Lo straniero è stato accompagnato in caserma e dichiarato in stato di arresto per rapina. Durante la stesura degli atti, inoltre, è giunto un uomo con il figlio asserendo che in centro a Vercelli, il ragazzino era stato avvicinato da uno straniero che lo aveva minacciato per costringerlo a consegnargli il suo cellulare. Dalla descrizione fatta, è così emerso che si trattava dello stesso uomo appena arrestato, denunciato anche per l’altra tentata rapina.

Su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Vercelli, il 27enne è stato tradotto in carcere.