Biella sarà teatro dei “Play the games” di Special Olympics

Biella si prepara ad ospitare una grande e importante manifestazione sportiva: la città, infatti, sarà teatro dei giochi “Play the games” di Special Olympics, in programma da venerdì 29 a domenica 31 ottobre 2021 in nove diversi impianti.



La rassegna prevede la partecipazione di oltre 400 atleti con disabilità intellettivo-relazionale, impegnati in 10 discipline dopo quasi due anni di pausa forzata dalle manifestazioni in presenza a causa della pandemia: si tratta di atletica, bocce, bowling, calcio unificato, flag rugby unificato, ginnastica ritmica, karate, nuoto, pallavolo unificata e tennis (gli sport unificati prevedono squadre formate contemporaneamente da giocatori con e senza disabilità). La cerimonia di apertura si svolgerà venerdì 29, a partire dalle 18, con la classica sfilata degli atleti sulla pista dello Stadio “Alessandro Lamarmora – Vittorio Pozzo” di Viale Macallè 21, seguita dalla celebrazione dei 25 anni di storia dell'associazione sportiva A.S.A.D. Biella e da un momento di spettacolo con l'esibizione della band del pianista Max Tempia (Maurizio Costanzo Show, Domenica IN).



Sabato 30, invece, spazio alle gare con i turni preliminari, mentre domenica 31 andranno in scena le finali. Per tutta la provincia di Biella si tratta di un grande successo anche dal punto di vista turistico, perché più di 250 persone tra partecipanti e accompagnatori avranno la possibilità di pernottare presso le strutture ricettive del territorio.



Il percorso di avvicinamento prevede inoltre, per sabato 16 ottobre, le premiazioni degli “Smart Games” (i giochi Special Olympics svolti a distanza durante i periodi di lockdown e zona rossa) durante il tradizionale evento podistico “Circuito Città di Biella”, che quest'anno vedrà la partecipazione di Antonella Palmisano e Massimo Stano, campioni olimpici nella 20km di marcia a Tokyo 2020.



I giochi “Play the games” sono organizzati da Special Olympics Italia – Piemonte in collaborazione con la Città di Biella e A.S.A.D. Biella e possono già contare annoverare, tra i partner, aziende leader del calibro di Loro Piana. Non farà mancare il proprio supporto nemmeno Banca Sella, presente con un gruppo di volontari.