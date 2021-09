Asigliano, dipendente positivo: il municipio chiuso fino al 6 ottobre

Gli uffici comunali di Asigliano sono "in quarantena" fino al 6 ottobre. La positività di un dipendente, infatti, ha richiesto l'attivazione di una serie di rigidi protocolli per sanificazione dei locali e, ovviamente, ha portato alla messa in isolamento fiduciario dei colleghi.

Il dipendente, per fortuna, è in buone condizioni: «Lo abbracciamo forte perché sappiamo quanto è dispiaciuto - scrive in un post il vice sindaco Lillo Bongiovanni -. Ci fa sapere che sta bene e accusa solamente un forte raffreddore. Alcuni colleghi sono in quarantena preventiva e domani faranno il primo tampone molecolare, mentre questa sera è prevista la sanificazione dei locali».

Intanto, rende noto la sindaca, Carolina Ferraris, «Il Consiglio comunale e tutti gli appuntamenti previsti per oggi sono sospesi a data da definirsi. Per quanto possibile i servizi saranno garantiti, ma solamente tramite email: asigliano.vercellese@ruparpiemonte.it oppure asigliano.vercellese@cert.ruparpiemonte.it».