Contro la Virtus Verona, vedremo Pro Vercelli rivoluzionata rispetto a quella vista contro il Trento.

In attacco partono Bunino e Della Morte. A centrocampo, complice l'assenza di Belardinelli che non è nemmeno in panchina, Rizzo parte dal primo minuto. Con lui, Emmanuello e Vitale, nel ruolo di regista. Dietro, Auriletto preferito a Carosso.

Riepiloghiamo.

Tintori; Cristini, Masi, Auriletto; Iezzi, Rizzo, Vitale, Emmanuello, Crialese; Della Morte, Bunino