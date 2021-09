Pagelle della Pro (vista contro la Virtus Verona)

TINTORI: 6

Preciso, come sempre, nelle uscite e nei lanci lunghi, cincischia pericolosamente in fase di disimpegno in un paio di occasioni. Bella la parata sulla punizione di Danti.

CRISTINI: 6,5

Bravo a difendere, bravo a proporsi davanti.

MASI: 7

Sempre attento, bravo a dettare i tempi.

AURILETTO: 7

Ottima prestazione e gol pesante.

IEZZI: 6,5

Prezioso e diligente in fase difensiva, nella ripresa si fa vedere anche in fascia.

RIZZO: 5,5

Gioca a corrente alternata. Qualche buona giocata, qualche errore di troppo.

VITALE: 7

Ottima visione di gioco, buona tecnica, gran gol.

EMMANUELLO: 6

Dà il suo contributo soiprattutto in fase di non possesso.

CRIALESE: 5,5

A parte il rigore (un po' ingenuo lui, un po' dio manica larga l'arbitro) non convince, soprattutto in fase difensiva. Peccato, perché il suo sinistro è notevole.

DELLA MORTE: 6,5

Vivace e pericoloso con la palla sui piedi.

BUNINO: 6,5

Si muove molto bene su tutto il fronte d'attacco. In area non riceve palle che lo rendano pericoloso.

ERRADI: 7

Entra con personalità, si distingue con della buone giocate e il centrocampo, con lui in campo, migliora.

ROLALDO: 6

Si vede poco (ma riceve poche palle).

COMI: 7

Il portiere avversario gli nega la gioia del gol. L'avrebbe meritato.

BRUZZANITI: 6,5

Ravviva la manovra sulla fascia. E la rete del pari parte dal suo piede.

CLEMENTE: n.g.

SCIENZA: 7

Voleva i tre punti, e in effetti il punto sta stretto alla Pro, tanto. La squadra (a differenza della gara con il Trento) ha macinato azioni pericolose, soprattutto dalla fasce. Ha dovuto schierare le cosiddette seconde linee, che comunque non hanno demeritato (Erradi su tutti). La prestazione comunque c'è stata, e la squadra (orfana di pedine importanti) è in crescita e soprattutto può crescere ancora.