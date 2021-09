Luigi Cozza: l'imprenditore dei trasporti green

Il settore dei trasporti sta subendo una rivoluzione importante nell’ultimo periodo. Finalmente l’impronta green comincia a farsi sentire, soprattutto perché i mezzi di trasporto sono sempre stati tra i responsabili di un’emissione costante di CO2. Una bella storia da promuovere è quella dell’imprenditore siciliano Luigi Cozza, che invece ha scelto di puntare sul fattore green, investendo sui mezzi a LNG. La strada della sostenibilità non è immediata, ma è un inizio, e non è da poco.

La Luigi Cozza Trasporti ha scelto di rendere sostenibile il settore della logistica e dei trasporti. Negli ultimi tempi hanno ampliato la loro rete di autotrasporti green, diventando rapidamente tra le aziende maggiormente ecosostenibili . La loro fornitura di mezzi Iveco S-Way è in costante aumento: 120 sono stati acquistati di recente, e altri 30 si aggiungeranno alla flotta. Non è solo una delle aziende con più automezzi green in Italia, ma persino in Europa. Su www.luigicozzatrasporti.it , è possibile scoprire di più riguardo all’azienda e alla mission di Luigi Cozza.

Obiettivo ridotte emissioni CO2

La tecnologia su cui ha scelto di avvalersi la LCT SPA è quella del Liquid Natural Gas – LNG – che sta conquistando il mondo dei trasporti. L’obiettivo è di riuscire a ridurre sensibilmente l’emissione di CO2, ma soprattutto il fine principale è di sostenere il meraviglioso pianeta che è la Terra. La tecnologia a basso impatto ambientale è fondamentale, soprattutto perché nell’ultimo periodo il tema ecologico è caldo e ci porta a chiederci cosa possiamo fare giornalmente per fare la differenza .

Luigi Cozza se lo è evidentemente chiesto e ha preso una direzione molto chiara. LNG, infatti, presenta delle caratteristiche molto interessanti, dal momento in cui non è corrosivo né tossico, e inoltre non rilascia particolato, composti solforati o zolfo. È un primo passo verso un mondo più pulito. Preservare le bellezze ambientali, infatti, migliora anche la qualità della nostra vita, che è messa a dura prova dall’inquinamento. Il futuro del pianeta non può più aspettare, e ci vogliono scelte coraggiose come quella di Luigi Cozza.

Puntare su mezzi LNG

La strategia della LCT è di riuscire ad avere una flotta moderna, che possa rispondere alle esigenze di trasporto – i collegamenti offerti sono molto importanti, dalla Germania alla Tunisia – e al contempo non dimenticare l’attenzione alla salvaguardia della Terra.

I veicoli della LCT sono infatti perfetti per il trasporto alimentare o industriale – e non solo – in moltissime zone d’Europa. La copertura non manca, così come i collegamenti. Non si rinuncia alla logistica, ma nemmeno al fattore green, il che è da ammirare e condividere.

Nonostante la copertura capillare, rimangono fedeli al principio e ai valori aziendali: la logistica ecosostenibile. Puntare al futuro è al momento l’obiettivo di tante aziende, che stanno cercando di adeguarsi al sostegno ambientale. Certo, ci vorrà ancora tempo per essere green al 100%, ma non è nemmeno così scontato.

La svolta green di Luigi Cozza

Il tema ambientale non può essere sottostimato. Dopotutto, molti ricercatori e scienziati hanno posto l’accento su come il punto di non ritorno sia estremamente vicino. Ecco perché la svolta green di Luigi Cozza è da promuovere e condividere, anche per incoraggiare altre aziende a non rimanere indietro e ad abbracciare la sostenibilità ambientale.

Sappiamo molto bene quanto il settore dei trasporti e della logistica possa effettivamente rappresentare un problema. Il Liquid Natural Gas, dopotutto, presenta butano, etano, propano e metano. Grazie a questi elementi, è possibile limitare in modo sensibile il rilascio di CO2 nell’atmosfera, che rappresenta uno dei maggiori rischi per l’innalzamento dell’inquinamento. Una bella storia da condividere, ma soprattutto appoggiare, per una sostenibilità ambientale sempre maggiore.