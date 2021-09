Fattura elettronica: i dati che non possono mancare e gli errori da evitare

La fattura elettronica è diventata ormai realtà. La maggior parte delle partite IVA è infatti obbligata ad emettere fattura in formato elettronico. Ha permesso di semplificare le modalità di fatturazione. È una scelta ecologica, in quanto non è più necessario sfruttare la carta nei processi di fatturazione. Inoltre è una valida arma contro l’evasione fiscale. Ci sono alcuni dati che non possono mancare in una fattura elettronica ovviamente. Andiamo insieme a scoprire quali e portiamo in luce tutti gli errori da evitare nella compilazione della fattura.

I dati che non possono mancare nella fattura elettronica

I dati che non possono mancare in una fattura elettronica sono i propri dati identificativi personali. Quelli obbligatori sono partita IVA, regime fiscale, indirizzo completo. È però poi possibile anche aggiungere codice fiscale, denominazione, nome e cognome. Tra gli altri dati che non possono mancare, quelli relativi al cliente. Tra i dati relativi al cliente, quello obbligatorio è il Codice Destinatario. Si tratta di un codice alfanumerico, composto da 7 cifre. Corrisponde in pratica all’indirizzo telematico, a cui quindi le fatture elettroniche vengono inviate. È possibile che un cliente voglia ricevere le fatture sulla PEC. In questo caso nel Codice Destinatario deve essere inserito il valore 0000000. È poi necessario inserire la PEC corrispondente nell’apposito campo.

È necessario anche inserire la natura del servizio o bene, la quantità e la qualità. Inoltre è bene inserire i valori dell’imponibile, dell’aliquota Iva e dell’imposta. Questi sono i dati che non possono mancare. Ovviamente però è sempre possibile inserirne anche molti altri. Una volta che la fattura è pronta, è necessario salvarla nel formato XML. Per poter fare tutto questo, è consigliabile utilizzare uno dei molti software e piattaforme oggi disponibili. Ricordiamo ad esempio fatturapro.click .

Fattura elettronica, perché scegliere una piattaforma o software?

Le piattaforme o software per la fattura elettronica permettono di automatizzare la maggior parte dei processi. Ad esempio non è necessario inserire ogni volta i propri dati personali. Una volta salvati, questi verranno inseriti in automatico in ogni fattura. Inoltre la numerazione delle fatture ha luogo in automatico così come la firma. La fattura viene salvata in XML sempre in automatico. Inoltre la fattura viene inviata con un kick appena sia al Sistema di Interscambio che all’Agenzia delle Entrate. Senza dimenticare che viene archiviata, in modo da poterla conservare adeguatamente. Le migliori piattaforme offrono la possibilità di conservare i file anche per 10 anni. Permettono anche una loro semplice consultazione.

Automatizzando buona parte dei processi, questi software e piattaforme consentono di minimizzare gli errori. In caso di errore, il Sistema di Interscambio invia di nuovo la fattura al mittente. Il mittente dovrà in questo caso effettuare le modifiche necessarie. Dovrà poi emettere di nuovo la fattura. Niente di grave, è vero, ma si tratta pur sempre di una perdita di tempo. E oggi come oggi il tempo è denaro per tutti.

Fattura elettronica, quali sono gli errori da evitare

Come abbiamo appena avuto modo di vedere, è possibile commettere degli errori. Nel caso di errori, la fattura torna indietro. È necessario quindi emetterla di nuovo in modo corretto. Quando la fattura torna indietro, è corretta da un codice errore. Ecco di seguito i più diffusi, così da comprendere quali siano gli errori da evitare:

Codice errore 00001. Nome file non valido.

Codice errore 00002. Nome file duplicato. È infatti fondamentale che ogni fattura inviata al Sistema di Interscambio abbia un nome diverso da tutte le altre.

Codice errore 00200. File non conforme. Solo i file XML sono infatti concessi.

Codice errore 00305. IdFiscaleIVA non valido.

Codice errore 00311. Codice Destinatario non valido.

Codice errore 00312. Codice Destinatario non attivo.

Come si evince da questi codici errore, gli errori più diffusi riguardano una mancata attenzione ai dati inseriti. Il consiglio è quindi di rileggere sempre i dati inseriti prima di inviare la fattura. In pochi secondi è così possibile rendersi conto della presenza di un errore e correggere. Se invece si deve attendere che la fattura torni indietro e modificarla, la perdita di tempo può essere effettivamente elevata. Meglio evitare. È vero però che la maggior parte di questi errori può essere minimizzata utilizzando un apposito software per la fattura elettronica. Anche per questo motivo, si tratta di software assolutamente consigliabili.