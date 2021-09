Va alla sala giochi con il green pass di un altro

Si è presentato in una sala giochi cittadina esibendo un green pass appartenente a un'altra persona.

Il giovane prima ha mostrato sul proprio cellulare un green pass, e subito dopo ne ha esibito un altro riportante dati diversi dal primo. Il certificato di cui era in possesso il giovane, inoltre, riportava una data di nascita che a prima vista sembrava non coincidere con l’età effettivamente dimostrata dall’avventore.

Insospettito da ciò, il personale del locale ha deciso quindi di chiedere spiegazioni in merito e un documento di riconoscimento per verificare l’esattezza dei dati. Tuttavia il giovane, dopo diversi tentativi di fornire una giustificazione, si è rifiutato di mostrare un documento rendendo necessario l’intervento dei poliziotti.

Allertati dalla sala operativa, gli agenti della Volante della Questura di Vercelli si sono portati nel locale, riuscendo a intercettare il giovane che risultava sprovvisto di documenti.

Accompagnato in Questura, lo stesso ammetteva di aver esibito il green pass di un suo conoscente per fare accesso alla sala giochi in quanto sprovvisto della certificazione verde: terminati gli accertamenti di rito, il giovane è stato quindi denunciato e sanzionato amministrativamente.

L’attività svolta degli operatori della Questura si inserisce nel più ampio contesto dei controlli presso esercizi commerciali e sale da gioco o scommesse già in atto che ha interessato 5 sale gioco, per verificare il puntuale rispetto, da parte di titolari ed avventori, della normativa vigente in materia di Covid-19.