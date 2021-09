Investì un ciclista già caduto a terra: rischia un anno e 9 mesi

Stava tornando a casa con un'amica dopo una nottata trascorsa in discoteca quando, all'improvviso, a terra sulla strada tra Pezzana e Motta de'Conti, si era trovata davanti una bicicletta. La donna al volante aveva sterzato per evitare l'ostacolo fermandosi subito dopo. Scese dell'auto, le due amiche avevano però visto a terra un uomo, gravemente ferito.

All'arrivo di 118 e carabinieri il malcapitato, all'epoca 30enne, era stato portato al Sant'Andrea in codice rosso e poi trasferito a Novara: presentava gravi traumi maxillo facciali e gravissime lesioni che, successivamente, si stabilirà essere compatibili con un trascinamento. Lesioni che, purtroppo per la vittima, hanno procurato una gravissima invalidità e che, nel corso dei successivi accertamenti, hanno portato gli investigatori a ipotizzare che, sterzando per evitare la bici a terra, la donna al volante avesse agganciato l'uomo, già a terra per una precedente caduta, trascinandolo per qualche metro. Sotto l'auto, una Citroen, erano stati trovati fili di tessuto e tracce ematiche appartenenti all'uomo che, in ospedale, venne sottoposto all'alcoltest rivelando un tasso alcolico di 1,5 dopo varie ore dall'incidente e dopo aver subito tre trasfusioni. Una ricostruzione, quella relativa all'incidente avvenuto nella notte del 24 giugno 2018, che è costata alla donna il rinvio a giudizio con l'accusa di lesioni colpose. In aula, pur riconoscendo che la guidatrice procedesse ben al di sotto del limite di velocità - 50 chilometri l'ora a fronte dei 90 di limite - il pubblico ministero Pier Luigi Pianta ha chiesto una condanna a 1 anno e 9 mesi. «Le norme del nostro codice della strada impongono un comportamento improntato alla massima prudenza pur a fronte di circostanze certamente inusuali, come trovarsi una persona stesa a terra», ha detto nella requisitoria.

Al ferito, che si trovava su una strada extra urbana, priva di illuminazione, con una bici senza luci e, oltre a essere in stato di ebbrezza, non indossava il giubbotto rifrangente, non è mai stato riconosciuto un risarcimento per l'accaduto: «Il mio assistito - ha detto in aula l'avvocato Alessandro Scheda, che al processo lo rappresenta come parte civile - è vivo per miracolo, ma la sua esistenza è segnata per sempre». E, anche per questo, ha chiesto un risarcimento danni di 245mila euro.

Assolutamente opposta la ricostruzione della difesa della donna e del rappresentante dell'assicurazione: l’avvocato dell’imputata, Massimo Grattarola, ha chiesto l’assoluzione per la sua assistita, insistendo sul nesso causale tra incidente e lesioni: «Non sappiamo cosa si sia fatto l’uomo cadendo dalla bicicletta». Dal canto suo l'avvocato dell’assicurazione ha rilevato come la donna «Guidasse ben al di sotto del limite di 90 km orari» e ha poi insistito sull’imprevedibilità dell’incidente, sull'inevitabilità della manovra e sulla mancanza di una condotta alternativa possibile per evitare di agganciare il poveretto.

La sentenza del giudice Paolo Demaria è attesa delle prossime settimane