Confiscati tre ville e i terreni di una famiglia Rom: valgono un milione e mezzo di euro

Sono state confiscate, su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia, le tre ville dei rom che si trovano tra Gattinara e Rovasenda, già oggetto di sequestro lo scorso ottobre al termine di un'attività investigativa svolta da Guardia di Finanza, Carabinieri e Dia. Gli immobili hanno un valore di oltre un milione e mezzo di euro.

La Direzione Investigativa Antimafia, in collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vercelli e il Reparto Operativo dell’Arma dei Carabinieri di Bergamo, su disposizione del Tribunale di Torino ha eseguito un provvedimento di confisca di beni mobili ed immobili per un valore complessivo di oltre un milione e mezzo di euro.

I beni erano nella disponibilità di un pluripregiudicato coinvolto in numerosi procedimenti penali per reati contro la persona e il patrimonio e ritenuto socialmente pericoloso anche a causa della rilevante sperequazione patrimoniale tra il valore dei beni confiscati e il proprio profilo economico reddituale.

Il Tribunale di Torino, ritenendolo tra «i soggetti che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose», ha disposto la confisca di tre ville di pregio e di due terreni che risultavano nella sua disponibilità.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività finalizzate all’aggressione delle illecite ricchezze acquisite e riconducibili, direttamente o indirettamente, a contesti delinquenziali. Il risultato è stato raggiunto grazie alla stretta sinergia tra Dia, Carabinieri e Guardia di Finanza che hanno fornito gli elementi necessari al Tribunale di Torino per l’emissione dei provvedimenti di confisca.