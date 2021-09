Via Tavallini, apre il collegamento con l'Aravecchia

Viene inaugurato nel pomeriggio di giovedì il collegamento a raso creato tra le vie Tavallini e Chiais per sopperire, almeno in via provvisoria, alla chiusura del cavalcaferrovia di corso Avogadro di Quaregna.

leggi anche: VIA TAVALLINI, INIZIATI I LAVORI PER IL COLLEGAMENTO

Il varco, creato istituendo un passaggio a livello sulla linea ferroviaria Vercelli - Casale, dovrebbe consentire un alleggerimento del traffico da e per l'Aravecchia che, attualmente gravita sul via Trino e corso Massaua.

Intanto, nel Consiglio comunale in programma nella pomeriggio di domani, si tornerà a parlare della demolizione del cavalcaferrovia ammalorato e chiuso al traffico dallo scorso dicembre: il Comune ha affidato recentemente la progettazione degli interventi necessari all'abbattimento, la verifica sull'eventuale presenza di amianto nella struttura e gli altri atti propedeutici all'appalto dei lavori.