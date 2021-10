«La Vallotti era la sua vita»: l'omaggio di Vercelli alla memoria di Franco Perone - foto e video

«La Vallotti era tutta la sua vita. Grazie per questo momento». E' tutto racchiuso nelle parole commosse della moglie di Franco Perone il senso dell'intitolazione dell'aula concerti della Scuola di Musica al maestro e direttore emerito, l'uomo che per 29 anni ha contribuito ad avvicinare alla musica generazioni di vercellesi e ha fatto crescere la storica istituzione vercellese, una scuola comunale quasi unica nel suo genere per tradizione ed eccellenza didattica.

Giovedì mattina, i familiari di Perone, insieme a insegnanti e componenti del CdA della scuola e ai rappresentanti dell'amministrazione comunale, si sono incontrati per ricordare il maestro, morto nel 2019, intitolandogli la sala concerti ricavata nella manica di Santa Chiara.

Nelle parole del sindaco, Andrea Corsaro, un significativo ricordo del direttore emerito della scuola.

«Intitolare questa sala al maestro Perone è un po' come riportarlo tra i suoi ragazzi e i colleghi che oggi ne portano avanti l'eredità - ha aggiunto Corsaro -: ci è sembrato il modo migliore di ricordare il suo impegno e la sua opera».

Paoletta Picco, presidente del Consiglio di Amministrazione della Vallotti, ha ricordato la lunga collaborazione tra la scuole e le realtà culturali vercellesi e la disponibilità sempre mostrata da Perone. Al suo fianco l'assessore Gianna Baucero, legata a Perone da un ricordo personale: «Lo conobbi quando venne a suonare nel giorno del mio matrimonio - confida -. Da lì è nato un grande affetto nei suoi confronti da parte mia e di mio marito. Lo abbiamo poi incontrato in molte altre occasioni e la stima nei suoi confronti è cresciuta con gli anni».

Una stima e un affetto che il personale dell'ufficio cultura ha mantenuto e che tuttora lega la segretaria della Vallotti, Anna Maria Roncarolo, alla vedova di Perone. «Quando c'è un concerto o una premiazione o appuntamento non si dimentica mai di invitarmi», confida la signora commossa.