Cappuccio: «Denaro stanziato per i reali bisogni della città: polemica incomprensibile»

Quanto scritto dal gruppo di minoranza mi ripropone lo stesso stupore avvertito durante i lavori del Consiglio Comunale di ieri sera.

Vorrei ricordare ai perplessi consiglieri che l'esistenza dei presupposti di urgenza ed improrogabilità deve essere valutata caso per caso dallo stesso consiglio comunale che ne assume la relativa responsabilità politica.

Gli stessi consiglieri, nel citare alcune spese ritenute a loro giudizio affatto urgenti, nello stesso articolo scrivono, cito testualmente “ ….senza attendere che queste decisioni strategiche vengano prese da chi gestirà in futuro il Comune di Santhià”. Delle due l’una, se le spese sono strategiche vuol dire che sono fortemente necessarie e bisogna agire senza indugio.

Si cita la cifra di 150.000 euro quasi a esaltarne la grandezza ma poi dimenticano, scorrettamente, che il bilancio comunale assomma a circa dieci milioni di euro; acquistare mezzi importanti e necessari al personale operativo del comune, rispettare impegni assunti con altri enti, rifare consunte strisce pedonali a ridosso della stagione autunnale, supportare l’ufficio personale dopo una fase di assoluta e giustificata assenza del relativo personale, sono solo alcuni problemi che il gruppo di minoranza volutamente e colpevolmente sottostima, malgrado operi con una consigliere che fino a un mese fa era assessora di questa maggioranza e, ritenevo, profonda conoscitrice delle problematiche comunali.

La minoranza ha voluto abbandonare l’aula in segno di protesta, liberissima della scelta; personalmente ne vedo l’irresponsabilità verso i problemi reali della città. Ci accusano di “depauperare” le casse del comune, ma questi signori evidentemente non hanno idea del bilancio comunale. Così come sottostimano la necessità di operare con urgenza ogni qual volta occorre intervenire per garantire il buon andamento dell’amministrazione e l’interesse della collettività santhiatese che con orgoglio e dedizione ho avuto l’onore di servire per dieci anni.