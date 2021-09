Scienza: «Se siamo forti dobbiamo farlo vedere domani»

«Contro il Trento non si era messa bene: la “sorpresa” di Macchioni prima della gara, poi l'infortunio ad Awua e i due rigori a sfavore. Mi è piaciuta la forza di reazione della squadra, mi è piaciuto come li abbiamo messi sotto. Tintori, con le mani e con i piedi, ha toccato la palla dieci volte, e non è stato mai impegnato. E non sono d'accordo con chi ha commentato che il Trento ha meritato di pareggiare.».

Così Giuseppe Scienza, prima della partenza per la trasferta contro la Virtus Verona (3 pareggi e 2 sconfitte in questo primo scorcio di campionato).

«Purtroppo abbiamo dei giocatori acciaccati» dice il mister. Il riferimento è ad Awua (si spera nel miracolo di recuperarlo per la gara interna di domenica contro il Sudtirol) e a Macchioni (che ne avrà per un bel po').

«Contro la Virtus Verona, andremo in campo con una squadra motivata. Se siamo forti dobbiamo farlo vedere domani» dice il tecnico.

«Loro hanno degli attaccanti che sono molto pericolosi, ma la partita dobbiamo farla noi.»

In caso di rigore?

«Sui rigori non conta allenarsi. Sul rigore è importante l'aspetto mentale. L'errore di Rolando? Teniamo conto che era il minuto 85 di una partita tesa... Non era facile mantenere la concentrazione. Sì, so bene che anche l'anno scorso la Pro Vercelli ne ha sbagliati, speriamo che non succeda più».