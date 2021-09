«Variazione di bilancio inopportuna»: a Santhià minoranza all'attacco dopo l'ultimo Consiglio

Polemico abbandono della minoranza, a Santhià, nel corso dell'ultimo Consiglio comunale del mandato di Angelo Cappuccio.

A scatenare le ire dei consiglieri di opposizione è stata una variazione di bilancio, portata all'ordine del giorno della seduta e che, secondo la valutazione della minoranza, non avrebbe avuto i requisiti per essere inserita tra gli atti urgenti e improrogabili previsti dall’articolo 38 comma 5 del Dlg n. 267/00.

All'indomani della seduta, una nota sottoscritta dai consiglieri uscenti torna sul tema:

«Quali sono le motivazioni che spingono il sindaco, a poche ore dalla fine del suo Mandato decennale, a destinare ben 150.000 euro a spese determinate dalla maggioranza del Consiglio Comunale uscente? Qual è, quindi, il senso di attribuire risorse per acquistare beni per la cura del verde per 23.000 euro in conto capitale e spese correnti che fanno riferimento a contributi dati a Slow Land (una Associazione che lavora soprattutto su Viverone) per altri 4.000 euro, oltre i 6.000 euro già versati a inizio anno 2021 o a strisce pedonali per altri 4.000 euro (sempre a 4 giorni da fine mandato) oppure dare in esterno fino a dicembre 2021 un servizio legato all’area del Personale, per ben 5.000 euro, senza attendere che queste decisioni strategiche vengano prese da chi gestirà in futuro il Comune di Santhià? Si vogliono depauperare le casse del Comune di Santhià, lasciando in questo modo poco o nulla a chi arriverà dopo. Già l’aver anticipato manifestazioni quali le consegne dei Premi agli studenti meritevoli, storicamente fatte a fine anno, aveva sollevato delle perplessità, ma arrivare a fare una variazione di Bilancio a ridosso della tornata elettorale lo riteniamo non corretto nei confronti dei cittadini di Santhià e di chi amministrerà fra solo 4 giorni lavorativi la città. La minoranza ha chiesto di ritirare il punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale inerente alla suddetta variazione di bilancio. In risposta, il sindaco non ha voluto neanche discuterne con la Sua maggioranza, pertanto la Minoranza ha lasciato l’Aula in segno di protesta. Riteniamo che quanto successo sia molto grave e segnaleremo agli Organi competenti tale comportamento».