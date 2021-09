Il colonnello Caminada nuovo comandante provinciale dell'Arma

In Valle d'Aosta è stato alla guida dei militari che, con l'inchiesta Geenna, hanno portato alla luce le infiltrazioni della 'Ndrangheta nel tessuto sociale e politico della regione: Emanuele Caminada, 50 anni, un'importante carriera alle spalle, è il nuovo comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri.

Pisano di origine, ma cresciuto nella capitale, il colonnello Caminada è sposato e padre di un figlio di 27 anni. Dopo la laurea in Accademia ha lavorato per quattro anni a Figline Valdarno, per poi fare esperienze a Sciacca, a Novara, trascorrere un lungo periodo alla guida del Radiomobile di Torino, poi il comando del Gruppo Aosta dei Carabinieri e infine gli ultimi due anni all'Ufficio logistico della Regione Lombardia.

«Sono onorato dell'incarico che ho iniziato a svolgere da qualche giorno incontrando i rappresentanti delle istituzioni territoriali - dice il colonnello - e colgo l'occasione dell'incontro con la stampa per mandare il mio saluto alla popolazione del vercellese. Ho avuto un'impressione molto positiva del tessuto istituzionale locale e sono certo che i rapporti con i colleghi delle altre forze dell'ordine saranno improntati alla massima collaborazione dal momento che abbiamo tutti l'obiettivo comune di migliorare la sicurezza del territorio e la percezione della sicurezza nei cittadini».

Sulla scia di quanto è stato fatto in questi anni, il colonnello Caminada si pone come obiettivo quello di lavorare sulla prevenzione dei reati e sulla creazione di una rete territoriale che consenta ai cittadini di trovare risposte rapide ai bisogni di giustizia. Tra le priorità in agenda ci sono i reati contro le fasce deboli, le truffe e le truffe informatiche che, anche a livello italiano, rappresentano un fenomeno in forte ascesa.

La prima impressione di Vercelli è di una «cittadina vivace, con un bel centro storico, negozi e locali. Era una realtà che avevo sfiorato negli anni di servizio a Novara e che intendo conoscere meglio», ha detto. Stesso discorso anche per il territorio vercellese e valsesiano dove le stazioni dei Carabinieri rappresentano un importante presidio di legalità per il territorio. «Il rapporto con il territorio e con le persone è da sempre un punto di forza dell'Arma - ha concluso Caminada -: ed è facendo leva sui nostri punti di forza che possiamo ottenere maggiore sicurezza e aumentare anche la percezione di sicurezza nei cittadini».