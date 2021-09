Frontale sul cavalcavia: c'è un ferito grave

Schianto frontale, poco dopo le 18,30, sul cavalcavia di Santhià lungo la sp 143. A scontrarsi, per cause al vaglio dei carabinieri della stazione cittadina, sono state un'auto e un mezzo pesante: per estrarre il conducente della vettura dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Vercelli e del distaccamento volontario di Santhià.

Impressionante la scena del sinistro. La vettura, con la parte anteriore completamente distrutta, era quasi irriconoscibile.

Il traffico è stato bloccato e deviato per consentire ai soccorritori di intervenire e mettere in sicurezza la zona.

Il ferito è stato poi affidato ai sanitari del 118 che hanno provveduto al trasporto in ospedale in codice rosso. Si tratta di un uomo di circa 30 anni. Al momento le sue condizioni di salute non sono note.