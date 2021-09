Dieci posti di lavoro in Comune: 7 sono per agenti di Polizia locale

Bando di selezione per dieci posti a tempo pieno e indeterminato al Comune di Vercelli.

Prosegue la campagna di reclutamento del personale da parte del Comune che, in questi giorni, ha pubblicato gli avvisi di selezione per sette posti di di agente di polizia municipale – categoria c – posizione economica c1 – dei quali 2 riservati ai sensi del d.lgs. 66/2010. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 18 del 28 ottobre 2021, esclusivamente attraverso la compilazione del modulo di domanda on-line. Assunzioni particolarmente attese, quelle che vanno a rafforzare l'organico della Polizia locale, viste le aumentate richieste di presenza sul territorio in funzione preventiva e di controllo della sicurezza e della vivibilità cittadina.

Tre posti invece, sono per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di posizioni di impiegato amministrativo - Categoria B – Posizione economica B1 – da destinare al settore Personale, Demografici, Appalti e Tutele, e ai servizi Demografici. La procedura sarà svolta tramite il Centro per l'Impiego.

Per avere tutte le informazioni sui bandi è possibile consultare il bando e l’avviso all’indirizzo https://www.comune.vercelli.it e nella sottosezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso e sulla home page del sito.