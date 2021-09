Cassonetti degli abiti "saccheggiati": solito scempio in viale Rimembranza

Scempio ormai consueto, in viale della Rimembranza, dove l'isola con i cassonetti per la raccolta degli abiti usati viene periodicamente trasformata in discarica da chi, dopo aver estratto forzatamente abiti e scarpe, abbandona in terra ciò che non gli serve.

Una situazione che si ripresenta da anni: il materiale abbandonato in terra, oltre a imbrattare l'area, non viene più destinato al recupero ma deve essere rimosso, facendo così venire meno lo scopo della campana di raccolta degli abiti. A questo si aggiunge lo sfregio al decoro urbano che più volte i cittadini hanno sottolineato, anche sui social, pubblicando foto molto eloquenti in proposito.

«Ritengo la situazione inaccettabile e in alcuni momenti pericolosa - commenta il presidente del Consiglio comunale, Giancarlo Locarni - ho una convinzione per un percorso diverso. Percorso che dia la possibilità ai cittadini che vogliono aiutare il prossimo senza che si debba assistere a tale scempio. A tal proposito ho sottoposto all’assessore la mia idea per vedere se sia possibile attuarla nel breve periodo. Il cuore d’oro dei vercellesi non può scontare tale ignoranza civica».